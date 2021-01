Notstand nach Überflutungen auf Borneo - Tausende Häuser unter Wasser

Das indonesische Such- und Rettungswesen (BASARNAS) zeigt Retter bei der Evakuierung von Menschen aus einem überfluteten Wohngebiet in Banjarbaru, Südkalimantan, Insel Borneo. Foto: epa/Basarnas / Handout

JAKARTA: Nach schweren Regenfällen in Kalimantan, dem indonesischen Teil der Insel Borneo, sind Teile der Region völlig überflutet. Mindestens 20.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Verwaltung der Provinz Kalimantan Selatan habe den Notstand ausgerufen, zitierte die Zeitung «Jakarta Post» am Montag die Behörden. Seit dem 3. Januar komme es immer wieder zu anhaltenden massiven Niederschlägen, der mehrere Flüsse zum Überlaufen gebracht habe, hieß es. In den Regentschaften Tanah Laut und Balangan seien mehr als 6000 Häuser in den Fluten versunken.

Präsident Joko Widodo schickte Mitglieder des Katastrophenschutzes, Soldaten und Polizei in die Region, um den Bewohnern zu helfen. Er warnte, dass es bis zum Ende der Regenzeit, die noch bis mindestens Februar anhalten wird, weiter zu Überschwemmungen und Erdrutschen kommen könne.

Seit Jahresbeginn häufen sich die Naturkatastrophen in dem südostasiatischen Inselstaat. Bei mehreren Erdrutschen in der Provinz Sumedang in West Java waren vor zehn Tagen viele Menschen verschüttet worden. Bislang konnten den Behörden zufolge 29 Tote geborgen werden, ein Dutzend weitere werden noch vermisst. Am Freitag hatte zudem ein heftiges Erdbeben den Westen von Sulawesi erschüttert. Mehr als 80 Menschen kamen ums Leben, weitere werden noch unter den Trümmern vermutet. Zudem sind die Vulkane Merapi und Semeru auf Java aktiv und speien immer wieder heiße Gase und Asche in die Luft.