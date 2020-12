Notsaison mit Spektakel - Rekorde und Verlierer des Formel-1-Jahres

ABU DHABI: Ein Jahr zum Vergessen war es auch für Sebastian Vettel in Sachen Formel 1. Alarmstufe Dauerrot bei Ferrari. Auch andere werden sich ungern erinnern. Die Saison produzierte aber nicht nur Verlierer. Der Triumphator fuhr allen davon. Andere überraschten auf dem Podest.

Eine Formel-1-Saison, die sportlich schon entschieden schien, bevor sie anfing. Eine Saison, die doch ganz anders war, als geplant. Rekorde und Rennen auf unbekannten oder lange nicht genutzten Strecken mit großem Unterhaltungswert. Neue Hauptdarsteller, aber auch alter Ärger. Gewinner und Verlierer der Formel-1-Saison 2021 im Zeichen der Corona-Pandemie:

GEWINNER

SPEKTAKEL TROTZ KRISENZEITEN: 22 Rennen sollten es werden. So viele wie noch nie. 17 wurden es. Mehr, als zu erwarten war. Corona bremste auch die FORMEL 1. Vier Monate später als geplant ging es erst los. Dann aber im Eiltempo. Strikte Hygieneprotokolle konnten einzelne Corona-Fälle nicht verhindern, sorgten aber für einen letztlich fast reibungslosen Ablauf in den weltweiten Krisenzeiten. Die Formel-1-Macher erließen Startgebühren, improvisierten und kehrten auf lange gemiedene Strecken zurück: Nürburgring, Imola, Istanbul. Ganz neu dazu kamen Mugello, Portimão. Fahrer und Fans, selbst wenn nur eher wenige an die Strecken durften, schwärmten. Und endlich mal neue Gesichter auf den Podesten, sogar auf dem obersten Treppchen: Pierre Gasly von Alpha Tauri in Monza und Sergio Perez in Bahrain.

DER ÜBERLEBENDE: Flammen, ein Auto in zwei Teilen, Trümmer. Ein Unfall, wie er schlimmer kaum vorstellbar sein konnte. Ein Wunder, wie es kaum unerklärlicher sein könnte. Bei dem furchterregenden Feuercrash von Bahrain im drittletzten Saisonrennen erleidet ROMAIN GROSJEAN aber nur Verbrennungen an den Handrücken. Er steigt selbst aus dem Auto, auch die Liebe zu seiner Familie, zu den Kindern, gibt ihm die Kraft, sich aus dem brennenden Wrack nach fast einer halben Minute zu befreien.

DER REKORDWELTMEISTER: Titel Nummer 7 machte er perfekt, er führte Mercedes auch zum siebten Team-Triumph in Serie. LEWIS HAMILTON steigerte sich wieder einmal, degradierte Teamkollege Valtteri Bottas zum Statisten. Nur eines konnte er in diesem Jahr nicht: Den 13-Siege-Rekord in einer Saison einstellen. Corona bremste den Briten aus. Mit 35 Jahren und ungestillter Gier ist Hamiltons Siegeszug aber nicht beendet. Er will mehr, und er will auch weiterhin seine Strahlkraft nutzen, um den Kampf gegen Rassismus, für Gleichheit und Diversität in der Formel 1 anzuführen - so wie in diesem Jahr.

DER ABRUFPILOT: Mal Reiseinfos aus London, Rio oder Miami in den ersten beiden Monaten als PS-Pausierer. Mal ein Video mit seinem plüschigen Vierbeiner «Zeus». NICO HÜLKENBERG genoss nach dem unfreiwilligen Formel-1-Aus bei Renault die freie Zeit. In Sichtkontakt blieb er immer. Und als auf einmal Racing Point einen Ersatzmann für Sergio Perez brauchte, weil der wegen einer Corona-Infektion nicht fahren durfte, war Hülkenberg zur Stelle. Beim ersten Comeback streikte vor dem Rennen zwar der Wagen, beim zweiten fuhr «Hulk» in Silverstone auf Rang sieben. Als er auf dem Nürburgring auch noch für den erkrankten Lance Stroll ran durfte, raste der 33 Jahre alte gebürtige Emmericher auf Rang acht - von Startposition 20. Nun gilt er als Kandidat für Red Bull 2021.

DER AUFSTEIGER: Er fuhr aus dem Rahmenprogramm in die Königsklasse. MICK SCHUMACHER. Der Rekordweltmeister-Sohn, der längst selbst Karriere macht. Haas hat sich ihn dank Ferrari-Beziehungen schnappen können. Nach einer anfänglichen Ergebniskrise trotz guter Leistungen startete der 21-Jährige in der Formel 2 durch und krönte sich am vergangenen Sonntag zum Champion. Ein Aufstieg mit Würde und Titel.

VERLIERER

DER AUSGEBOOTETE I: Zu wissen, dass ein Rennstall nicht mehr auf einen setzt, bevor das erste Rennen startet, das musste SEBASTIAN VETTEL verkraften. Mittlerweile 33 Jahre alt, dreifacher Familienvater, viermaliger Weltmeister. Für Ferrari aber ein Auslaufmodell. Die sechste und letzte gemeinsame Saison wurde zum Tiefpunkt. WM-13. mit 33 Punkten bis jetzt. Die holte Vettel zu besseren Zeiten in zwei Rennen. Der Wagen für Vettel oft unfahrbar, Vettel für den Wagen nicht anpassungsfähig genug. Ein unwürdiger Abschied einer in vielerlei Hinsicht gescheiterten Beziehung.

DER AUSGEBOOTETE II: Da gewinnt er in seinem 190. Rennen. Ist WM-Vierter, nur geschlagen von Hamilton, Bottas und Max Verstappen im Red Bull. 16 Stammpiloten sind schlechter im Klassement als dieser SERGIO PEREZ aus Mexiko, der zwei Rennen wegen seiner positiven Corona-Tests noch hatte aussetzen müssen. Er bringt Geld mit von Sponsoren. Er gilt als äußerst zuverlässig, er wird als feiner Kerl beschrieben. Nützt nichts. Bei Racing Point ist kein Platz mehr. Perez muss weg. Racing Point braucht das Cockpit für Vettel. Lance Stroll, Filius des steinreichen Mitbesitzers Lawrence Stroll, stand natürlich nicht zur Disposition.

DIE JUNGEN HERAUSFORDERER: MAX VERSTAPPEN hatte 2020 die letzte Chance, sich den Titel des jüngsten Formel-1-Champions von Vettel zu holen. Verstappen scheiterte. Mit seinen 23 Jahren hat der Niederländer bereits 118 Rennen absolviert. Nach drei Siegen 2019 schaffte bis zum Finale nur einen. WM-Dritter. Das reicht Verstappen nicht. Im Red Bull reicht es für Verstappen gegen Mercedes nicht. Als Team ging diesmal noch weniger. Alexander Albons Bewerbungsfahrten für nächstes Jahr mit nur zwei Podestplätzen - zu wenig.

DER ALTE HERAUSFORDERER: Jährlich grüßt am Saisonanfang der Finne. VALTTERI BOTTAS gibt sich immer wieder zuversichtlich, diesen Hamilton doch irgendwie schlagen zu können. Und er hält auch immer wieder dagegen, siegte beim Auftakt in Spielberg. Am Ende reicht es aber wieder nicht für den 31-Jährigen aus Nastola, der seit 2017 für die Silberpfeile fährt. 68 Rennen bestritt er seitdem für Mercedes. Neun gewann er davon. Im gleichen Zeitraum feierte Hamilton 42 Siege, das sagt alles. Dass Bottas am vergangenen Wochenende gegen Hamilton-Vertreter George Russell im Rennen alles andere als gut aussah, lässt manche sogar daran zweifeln, dass der Finne auch im kommenden Jahr zum Saisonanfang im Mercedes-Overall grüßen wird.