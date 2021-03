Foto: The Nation

BANGKOK: Die thailändische Arzneimittelbehörde /FDA) hat dem US-Pharmariesen Johnson & Johnson (J&J) für seinen Impfstoff Covid-19 die Notfallzulassung erteilt.

Auf Facebook schrieb Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul, dass der Generalsekretär der Food and Drug Administration, Paisan Dankhum, grünes Licht für den Notfallgebrauch von J&Js Einzelimpfung in Thailand gegeben hat. Johnson & Johnson ist der dritte Impfstoff, der in Thailand nach den Präparaten von Sinovac und AstraZeneca zugelassen ist. Anutin machte jedoch keine Angaben darüber, wie viele Dosen Thailand bei J&J bestellen wird. Das Land hat bisher 2 Millionen Dosen bei Sinovac und 61 Millionen bei AstraZeneca geordert.

Der Minister lud weitere Firmen ein, ihre Impfstoffe bei der thailändischen FDA registrieren zu lassen und versprach, dass die Regierung kein Monopol auf Impfstoffe anstreben werde. Private Unternehmen in Thailand haben die Regierung kritisiert, weil sie ihnen noch nicht erlaubt hat, eigene Impfstoffe zu importieren.