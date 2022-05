Notfallzentrum für Affenpocken eingerichtet

Von: Redaktion DER FARANG | 23.05.22

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium hat ein Notfallzentrum eingerichtet, um die Ausbreitung des Affenpockenvirus zu überwachen, das bisher in mindestens 12 Ländern über 100 bestätigte Fälle verursacht hat.

Dr. Opas Karnkawinpong, Generaldirektor der Abteilung für Seuchenkontrolle (DDC), sagte gegenüber der Presse, das Zentrum werde die Entwicklung des Ausbruchs genau beobachten, obwohl das Virus in Thailand noch nicht nachgewiesen wurde.

Er führte fort, dass Wachsamkeit geboten sei, da das Land wieder für ausländische Besucher geöffnet wurde, die das Virus auf ihren Reisen verbreiten könnten – insbesondere diejenigen, die aus Gebieten kommen, in denen die Krankheit endemisch ist, wie Zentral- und Westafrika.

Infektionen wurden in neun europäischen Ländern – Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Portugal, Spanien, Schweden und dem Vereinigten Königreich – sowie in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien bestätigt.

Dr. Opas folgend kamen vom 1. bis zum 22. Mai dieses Jahres 13.142 Besucher aus dem Vereinigten Königreich, 1.352 aus Spanien und 268 aus Portugal kamen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hielt am vergangenen Freitag eine Dringlichkeitssitzung ab, um den Ausbruch der Krankheit zu erörtern, nachdem in Europa mehr als 100 Fälle festgestellt worden waren.

Die Symptome der Affenpocken ähneln denen der Pocken, die 1980 ausgerottet wurden, sind jedoch oft weniger schwerwiegend und nicht so ansteckend.

Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana sagte am Sonntag gegenüber Reportern, Premierminister Prayut Chan-o-cha habe das Gesundheitsministerium angewiesen, die Entwicklung des Ausbruchs der Affenpocken zu verfolgen und die Bevölkerung über die Krankheit aufzuklären, um Panik zu vermeiden.

Nach DDC-Angaben werden die Affenpocken durch engen Kontakt mit einer infizierten Person oder einem infizierten Tier auf den Menschen übertragen, wobei die Übertragung von Mensch zu Mensch begrenzt ist.

Zu den tierischen Wirten gehören eine Reihe von Nagetieren und nichtmenschliche Primaten.

Die Krankheit kann durch engen Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Atemtropfen und kontaminierten Materialien von einem Menschen auf den anderen übertragen werden, so das DDC. Es fügte hinzu, dass Wissenschaftler es für unwahrscheinlich halten, dass die Affenpocken eine Pandemie wie das Coronavirus auslösen könnten.

Dr. Mingkwan Wichaidit, Direktorin des Instituts für Dermatologie des Ministeriums für Medizinische Dienste, sagte, dass die Symptome der Affenpocken Fieber, Körper- und Kopfschmerzen, Müdigkeit, Hautausschlag und geschwollene Lymphknoten umfassen können, und fügte hinzu, dass die Symptome gewöhnlich zwei bis vier Wochen andauern.

Medizinischen Untersuchungen zufolge liegt die Sterblichkeitsrate bei etwa 10 Prozent, wobei die meisten Todesfälle durch Komplikationen wie Lungenentzündung, Dehydrierung und Gehirnentzündung verursacht werden, so Dr. Mingkwan.

Sie fügte hinzu, dass der Impfstoff Jynneos für Affenpocken zugelassen ist.