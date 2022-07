Von: Björn Jahner | 24.07.22

BANGKOK: Thailands Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul berief am Sonntag eine Dringlichkeitssitzung mit Vertretern des öffentlichen Gesundheitswesens ein. Erörtert wurden Maßnahmen zur Bekämpfung von Affenpocken, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einem globalen Gesundheitsnotfall erklärt wurden.

Nach Aussage des Gesundheitsministers sei diese Diskussion notwendig, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den jüngsten Ausbruch der Affenpocken zu einem internationalen Gesundheitsnotfall (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) erklärt hat.

Zwischen dem 1. Januar und dem 20. Juli 2022 wurden der WHO aus 72 Ländern 14.533 wahrscheinliche und bestätigte Fälle von Affenpocken gemeldet. Unter den Fällen waren drei Todesfälle in Nigeria und zwei in der Zentralafrikanischen Republik.

Der PHEIC-Status wurde von WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstag bekannt gegeben. Die Hochstufung zielt darauf ab, eine internationale Reaktion auf den Ausbruch der Krankheit einzuleiten. Sie kann auch Mittel für die Zusammenarbeit oder die gemeinsame Nutzung von Impfstoffen und Behandlungsmethoden bewirken.

Tedros sagte, dass ein Expertenkomitee am Donnerstag zusammenkam, um den Ausbruch zu erörtern. Er betonte, dass das Komitee bei der Entscheidung geteilter Meinung war. Der WHO-Chef sagte, er habe eingreifen müssen, damit die festgefahrene Situation beendet und der PHEIC erklärt werden kann.

„Obwohl ich einen internationalen Gesundheitsnotfall erkläre, handelt es sich im Moment um einen Ausbruch, der sich auf Männer konzentriert, die Sex mit Männern haben, vor allem auf solche mit mehreren Sexualpartnern“, sagte Tedros bei einer Pressekonferenz in Genf am Samstag.

Gesundheitsminister Anutin sagte unterdessen, er werde Präventivmaßnahmen und Behandlungsmöglichkeiten mit den Generaldirektoren der Abteilung für Seuchenkontrolle, der Abteilung für medizinische Dienste, der Abteilung für medizinische Wissenschaften und der Abteilung für die Unterstützung des Gesundheitsdienstes sowie mit medizinischen Experten besprechen.

Er führte fort, Thailand ergreife seit Mai Maßnahmen gegen die Affenpocken, obwohl der erste bestätigte Fall erst letzte Woche aufgetreten sei. Seit Mai seien die Krankenhäuser angewiesen worden, mögliche Fälle zu scannen und potenzielle Patienten unverzüglich Labortests zu unterziehen.

Der erste bekannte bestätigte Affenpocken-Patient in Thailand ist ein 27-jähriger Nigerianer, der nach Kambodscha floh, nachdem er in einem Krankenhaus in Phuket positiv auf Affenpocken getestet worden war. Der Mann wurde schließlich aufgespürt und am Samstagabend in Phnom Penh festgenommen.