Norweger wegen versuchter Spionage für China festgenommen

OSLO: Hat ein norwegischer Staatsbürger für chinesische Geheimdienste spioniert? Diesen Verdacht hegt der norwegische Inlandsgeheimdienst PST.

Ein norwegischer Staatsbürger ist unter Verdacht der versuchten Spionage für China festgenommen worden. Wie der zuständige Staatsanwalt Thomas Blom vom norwegischen Inlandsgeheimdienst PST am Dienstag nach einem Haftprüfungstermin in Oslo sagte, wurde der Mann am Montag bei seiner Rückkehr von einer Reise in die Volksrepublik am Flughafen Oslo-Gardermoen gefasst. Er komme für vier Wochen in Untersuchungshaft.

Da sich die Ermittlungen gegen den Verdächtigen in einer frühen Phase befänden, könne er keine weiteren Details nennen, sagte Blom. Der Anwalt des Mannes, Marius Dietrichson, sagte der Nachrichtenagentur NTB, dass sein Mandant abstreite, ein Agent Chinas zu sein.

In seiner aktuellen Gefahrenbewertung geht der PST davon aus, dass China eine zunehmende und erhebliche geheimdienstliche Bedrohung für Norwegen darstellt. Dies liege vor allem an dem sich verschlechternden Verhältnis zwischen China und dem Westen sowie an Pekings Wunsch nach stärkerer Kontrolle über Lieferketten und die Positionierung in der Arktis.