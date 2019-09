Norweger wegen Totschlags gesucht

PHUKET: Mit einem Haftbefehl des Provinzgerichts Phuket und einer Roten Ausschreibung von Interpol wird nach einem flüchtigen Norweger gesucht, der wegen Totschlags vor Gericht gestellt werden soll.

Dem 54-Jährigen wird vorgeworfen, einen Briten in einem Hotel am Karon-Strand getötet zu haben. Der 34 Jahre alte Brite weilte anlässlich seines 10. Hochzeitstages mit seiner Frau aus Singapur und seinem Kind in Phuket. Norweger und Briten wohnten in benachbarten Zimmern, als es in den frühen Morgenstunden zwischen den beiden Männern wegen Ruhestörung zu einer heftigen Auseinandersetzung kam. Der Norweger soll auf seinem Zimmerbalkon laut gesungen haben und eine hölzerne Trennwand zwischen den beiden Balkonen zerstört haben. Als der Brite den Zimmernachbarn zur Ruhe aufforderte, kam es zu einem Streit. Der Norweger, ein Kampfsportler und Leibwächter in Oslo, hielt den Briten im Würgegriff und schlug auf ihn ein. Der 34-Jährige brach bewusstlos zusammen und wurde im Krankenhaus für tot erklärt.

Captain Taecsin Deethong-on von der Karon-Polizeistation teilte der „Nation“ mit, es sei zu früh, um festzustellen, ob der Norweger aus dem Land geflohen sei. Gerüchten zufolge soll er sich in Vietnam aufhalten. Die Polizei steht in der Kritik, weil es den mutmaßlichen Täter gegen eine Kaution von 200.000 Baht freigelassen hatte.