Norweger tot im Swimmingpool aufgefunden

Von: Redaktion DER FARANG | 19.07.20

Vermutlich ertrunken ist ein Ausländer in einem Swimmingpool einer Apartmentanlage in Pattaya. Symboldbild: Fotolia.com

PATTAYA: Im Swimmingpool eines Apartmentkomplexes in Jomtien ist ein 63 Jahre alter Norweger offenbar ertrunken.

Ein Wachmann hatte den Ausländer mit dem Gesicht nach unten am Beckenrand entdeckt, sich in den Pool gestürzt und den Mann hochzogen. Zu spät, der Norweger war bereits tot.15 Minuten zuvor hatte der 45-jährige Wachmann den Ausländer bei seinem Rundgang noch im Pool schwimmen gesehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Obduktion der Leiche veranlasst. Die norwegische Botschaft in Bangkok wurde über den Vorfall informiert.