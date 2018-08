Von: Redaktion DER FARANG | 15.08.18

KOH SAMUI: Ein norwegischer Tourist ist am Montag hinter dem Lenkrad seines Wagens gestorben.

Die Polizei ermittelt und fand keine Anzeichen von Gewaltanwendung. Die Leiche wurde zur Obduktion in das Hospital Surat Thani gebracht. Der Mitarbeiter einer Bäckerei berichtete, der 28-jährige Ausländer habe in dem Geschäft oft Backwaren gekauft. So auch am Montag um 16.30 Uhr. Dann sei er in seinen Wagen gestiegen. Weil das Auto eine Stunde später immer noch vor der Bäckerei stand, schaute der Mitarbeiter nach und klopfte an das Fenster. Weil keine Antwort kam, öffneten der Bäckereiangestellte und die Bedienung einer Bar die Tür. Sie fanden den Norweger tot auf dem Fahrersitz. Er soll auf Koh Samui mehrfach seine Ferien verbracht haben und dieses Mal vor drei Wochen angekommen sein.