CHIANG RAI: Ein Norweger kam am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Der 29-Jährige fuhr auf seinem Kawasaki-Motorrad mit Bangkoker Kennzeichen von Mae Chan in die Innenstadt. Der Unfall ereignete sich vor der Universität Rajabhat, als vor ihm ein Motorrad mit zwei Thais wendete und auf die Fahrbahn stürzte. Der Norweger konnte offensichtlich weder rechtzeitig bremsen noch ausweichen und fuhr auf. Der Ausländer erlitt tödliche Verletzungen, die beiden Thais wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Norweger wohnte nach Angaben der Polizei in Chiang Rai und war zuletzt am 11. September über den Grenzkontrollpunkt im Bezirk Chiang Khong in das Königreich eingereist.