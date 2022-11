TRANG: Ein Norweger wurde in Trang verhaftet, nachdem er am Flughafen von Krabi ein Taxi gestohlen hatte.

Die Polizei in Huay Yod in der Provinz Trang in der Südregion von Thailand wurde von den Beamten der Polizeistation Nuea Khlong in der Nachbarprovinz Krabi über ein Taxi informiert, das von einem ausländischen Mann auf dem Weg nach Trang gestohlen wurde.

Die Polizei von Huay Yod entdeckte das Taxi vor einem örtlichen Lebensmittelgeschäft an der Phet Kasem Road (Wang Wiset - Hauy Yod) im Unterbezirk Khao Koab im Bezirk Huay Yod.

Der Norweger wollte in dem Lebensmittelgeschäft Getränke kaufen. Als die Polizei auftauchte, rannte er in eine Toilette innerhalb des Geschäfts. Nach langen Verhandlungen mit den Beamten willigte der Mann später ein, die Toilette zu verlassen. Er wurde zur Polizeistation Huay Yod gebracht, bevor er zur Polizeistation Nuea Khlong zurückgebracht wurde. Das Taxifahrzeug war ebenfalls beschädigt, offenbar durch einen Unfall, in den der Norweger verwickelt gewesen war.

Die Touristenpolizei von Trang teilte der Presse mit, dass es sich bei dem Mann um einen Norweger handelt, gab aber weder seinen Namen noch sein Alter an. Die Touristenpolizei von Trang erklärte, der Verdächtige sei gegenüber den Polizeibeamten unkooperativ und wolle nicht erklären, warum er das Taxi gestohlen habe.

Der Taxibesitzer Suthep, 53, sagte gegenüber thailändischen Medien: „Der ausländische Mann wollte zu einem Busbahnhof fahren. Ich lehnte ab, da ich bereits einen anderen Kundentermin hatte. Während ich hinten dem Auto stand, sprang der ausländische Mann auf den Fahrersitz und fuhr mit meinem Taxi weg. Ich wollte ihn aufhalten, aber es gelang mir nicht.“

Gegen den Norweger liegen mehrere Anklagen vor, darunter Widerstand gegen die Festnahme, Flucht vor der Festnahme und schwerer Autodiebstahl.