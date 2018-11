Von: Redaktion DER FARANG | 14.11.18

Foto: The Nation

PATTAYA: Ein 69-jähriger Norweger wurde am Mittwochmorgen aufgehängt gefunden. Er hing an einem Seil, das an einem Wassertank auf dem Dach des Luxuscondominiums Northshore befestigt war.

Die Polizei fand keine Anzeichen von Fehlverhalten und einen Abschiedsbrief des Ausländers. Deshalb gehen die Ermittler von einem Suizid aus. Der Norweger hatte sich eine Schlinge um den Hals gelegt und war mit dem Nylonseil eines Bergsteigers vom Dach des 31-stöckigen Gebäudes an der Soi 5 gesprungen. Die Polizei fand auf dem Dach ein Messer und Geräte, die zum Klettern verwendet werden. Der Ausländer hatte in einem Apartment im 23. Stock gelebt. Behörden brauchten drei Stunden, um den Körper zu bergen, der nur mit Shorts bekleidet war.