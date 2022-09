„Noru“ sorgt ab Mittwoch für starke Regenfälle

BANGKOK: Aufgrund des Einflusses des Supertaifuns Noru werden von Mittwoch bis Samstag in vielen Provinzen schwere bis sehr schwere Regenfälle erwartet, die Sturzfluten und Überschwemmungen verursachen werden, warnt das Meteorologische Amt.

Nach Aussage der Meteorologen bewegt sich Noru am Mittwoch vom Zentrum des Südchinesischen Meeres nach in Zentralvietnam und wird voraussichtlich am Donnerstag in den Nordosten Vietnams weiterziehen, bevor er sich zu einem tropischen Sturm und Tiefdruckgebiet abschwächt.

Zusammen mit dem sich verstärkenden Südwestmonsun, der über der Andamanensee, dem Festland von Thailand und dem Golf von Thailand herrscht, wird Noru von Mittwoch bis Samstag dem Norden, Nordosten, der Zentralregion einschließlich des Großraums Bangkok, dem Osten und dem Süden schwere bis sehr schwere Regenfälle und böige Winde bescheren.

Die Bevölkerung wird vor Sturzfluten und Überschwemmungen gewarnt, insbesondere entlang von Wasserläufen in der Nähe von Vorgebirgen und im Tiefland. Die Küstengemeinden sollten sich vor hohen Gezeiten und rauer See in Acht nehmen.

Das Meteorologische Amt sagte außerdem für die Andamanensee und den oberen Golf von Thailand von Mittwoch bis Samstag 2 bis 3 Meter hohen Seegang voraus, der bei Gewitterschauern noch höher ausfallen kann.

Hohe Wellen wurden auch für den unteren Golf von Thailand vorhergesagt, während Schiffen und Booten geraten wurde, bis Samstag im Hafen zu bleiben.

Nachfolgende Provinzen werden von starken bis sehr starken Regenfällen betroffen sein:

Mittwoch

Nordosten: Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Chaiyaphum, Khon Kaen, Kalasin, Mukdahan, Maha Sarakham, Roi Et, Yasothon, Amnat Charoen, Nakhon Ratchasima, Buriram, Surin, Sisaket, Ubon Ratchathani.

Zentralebene: Großraum Bangkok.

Osten: Chachoengsao, Nakhon Nayok, Prachinburi, Sa Kaew, Chonburi, Rayong, Chanthaburi, Trat.

Süden: Ranong, Phang Nga, Phuket, Krabi, Trang, Satun.

Donnerstag

Norden: Chiang Mai, Lamphun, Lampang, Nan, Phrae, Uttaradit, Sukhothai, Tak, Kamphaeng Phet, Phichit, Phitsanulok, Phetchabun.

Chiang Mai, Lamphun, Lampang, Nan, Phrae, Uttaradit, Sukhothai, Tak, Kamphaeng Phet, Phichit, Phitsanulok, Phetchabun. Nordosten: Loei, Nong Bua Lamphu, Udon Thani, Nong Khai, Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Chaiyaphum, Khon Kaen, Kalasin, Mukdahan, Maha Sarakham, Roi Et, Yasothon, Amnat Charoen, Nakhon Ratchasima, Buriram, Surin, Sisaket, Ubon Ratchathani.

Zentralebene: Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chainat, Kanchanaburi, Ratchaburi, Suphanburi, Lopburi, Saraburi, Singburi, Ang Thong, Ayutthaya, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Nakhon Pathom, Großraum Bangkok.

Osten: Chachoengsao, Nakhon Nayok, Prachinburi, Sa Kaew, Chonburi, Rayong, Chanthaburi, Trat.

Süden: Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Surat Thani, Ranong, Phang-nga, Phuket, Krabi, Trang, Satun.

Freitag