PATTAYA: In einer verdeckten Operation hat die Polizei in einem Zimmer an der 3rd Road 43 Millionen gefälschte nordkoreanische Won sichergestellt und sechs Thais festgenommen.

Die Behörde hatte einen Hinweis vom Besitzer eines Seafoodrestaurants erhalten. Dieser hatte Won gegen 90.000 Baht gewechselt und an ein gutes Geschäft geglaubt. Doch dann stellte sich heraus, dass die nordkoreanischen Banknoten eine Fälschung waren. Die Polizei nahm Kontakt zu den Betrügern auf und gab an, 43 Millionen Won in Baht eintauschen zu wollen. Umgerechnet wären das 1,6 Millionen Baht. Verhaftet wurden drei thailändische Frauen und vier Männer im Alter zwischen 36 und 60 Jahren.