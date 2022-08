Nordkorea lehnt Südkoreas Vorschläge für Wirtschaftshilfe ab

Reporter warten an der Wiedervereinigungsbrücke, nachdem Nordkorea das innerkoreanische Verbindungsbüro im nordkoreanischen Industriekomplex Kaesong in Paju, Südkorea, in die Luft gesprengt hat. Foto: epa/Yonhap

SEOUL: Wirtschaftshilfe für den Abbau seines Atomwaffenprogramms - Nordkorea zeigt für den großzügigen Deal wenig Interesse und schimpft in Richtung seines Nachbarlandes. Doch Seoul will nicht aufgeben.

In einer ersten Reaktion hat Nordkorea neue Vorschläge der südkoreanischen Regierung für wirtschaftliche Hilfen im Tausch gegen seine atomare Abrüstung als absurd zurückgewiesen. Die Ablehnung erfolgte in Form einer Erklärung der einflussreichen Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, Kim Yo Jong, die den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol wegen seines Vorstoßes in scharfem Ton anfeindete und ihn als «richtig simpel und noch kindisch» bezeichnete. Yoon hätte besser seinen Mund gehalten, wurde die Funktionärin der herrschenden Arbeiterpartei von den staatlich kontrollierten Medien am Freitag zitiert.

Südkoreas konservativer Staatschef hatte dem streng abgeschotteten Nachbarland am Mittwoch in einer Rede zu seinen ersten 100 Tagen im Amt massive Wirtschaftshilfe angeboten, falls es mit dem Abbau seines Atomwaffenprogramms beginnt.

Kim bezeichnete die Atomwaffen ihres Landes als eine Angelegenheit der Ehre. «Niemand tauscht seine Bestimmung gegen Maisküchlein.» Yoon sei von der falschen Voraussetzung ausgegangen, seine Pläne könnten ihr Land dazu bewegen, Maßnahmen für eine Denuklearisierung zu ergreifen. Seine Initiative sei daher die «Höhe der Absurdität» und nur eine Kopie von Plänen früherer konservativer Regierungen in Südkorea.

Yoons Büro und das Vereinigungsministerium in Seoul bedauerten die Äußerungen Kims. Sie habe mit ihren rüden Bemerkungen die «kühne Initiative» Yoons verzerrt dargestellt, sagte Vereinigungsminister Kwon Young Se vor Abgeordneten im Parlament. Nordkoreas Reaktion sei aber zu erwarten gewesen. Südkorea wolle weiter geduldig versuchen, Nordkorea zu überzeugen, und es nötigenfalls auch unter Druck setzen, um den Dialog wiederaufzunehmen.

Mit «Denuklearisierung» meinen die USA und Südkorea den kompletten Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms, das in den vergangenen Jahren international immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Indem es an dem Programm festhält, nimmt Nordkorea auch harte internationale Sanktionen in Kauf, die seine wirtschaftliche Entwicklung schon seit Jahren hemmen.