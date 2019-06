Nordkorea lehnt Südkorea als Vermittler in Gesprächen mit den USA ab

SEOUL (dpa) - Vor einem Besuch von US-Präsident Donald Trump in Südkorea hat Nordkorea seinen Nachbarn aufgerufen, nicht als Vermittler zwischen Pjöngjang und Washington auftreten zu wollen. Mit Blick auf die Feindseligkeit zwischen Nordkorea und den USA sollte sich Südkorea in den Dialog der beiden Länder nicht einmischen, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums in Pjöngjang am Donnerstag. «Die südkoreanische Regierung sollte sich besser um ihre internen Angelegenheiten kümmern», zitierten Staatsmedien den Leiter der Abteilung für amerikanische Angelegenheiten, Kwon Jong Gun.

Vor dem Hintergrund der festgefahrenen Verhandlungen mit den USA über das Atomwaffenprogramm seines Landes bekräftigte Kwon die Forderung von Machthaber Kim Jong Un vom April, wonach die USA bis Ende dieses Jahres einen annehmbaren Lösungsvorschlag vorlegen sollten. «Falls die USA wie jetzt mit verschränkten Armen dasitzen wollen, könnte die Zeit nicht ausreichen.» Trotz des Vorwurfs sagte Kwon, die bilateralen Beziehungen schritten auf der Basis des persönlichen Verhältnisses zwischen Kim und Trump voran.

Am Sonntag will Trump nach dem G20-Gipfel im japanischen Osaka mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In in Seoul über das weitere Vorgehen im Atomstreit mit der kommunistischen Führung Nordkoreas beraten. Die Verhandlungen sind seit dem gescheiterten Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim Jong Un im Februar in Vietnam festgefahrenen.

Moon sagte am Mittwoch in einem Interview, die USA und Nordkorea redeten hinter den Kulissen über einen weiteren Gipfel. Er nannte aber keine Details. Kwon sagte, wenn Nordkorea mit den USA in Kontakt treten wolle, werde dies durch einen bereits existierenden «Verbindungskanal» zwischen beiden Ländern getan. Nichts werde über Südkorea laufen. Er warf der Regierung in Seoul vor, so zu tun, als ob sie mit Pjöngjang im Austausch stehe und es «Treffen hinter den Kulissen» gebe. Das sei aber nicht wahr.