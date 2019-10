Von: Redaktion DER FARANG | 14.10.19

NONTHABURI: Das für den Tourismus verantwortliche Amt der Provinzverwaltung Nonthaburi möchte das kulturelle Erbe erhalten und bewirbt sechs schwimmende Märkte.

Touristen sollen die Märkte aufsuchen, einkaufen und die köstlichen und preiswerten Speisen probieren. Laut dem stellvertretenden Gouverneur Amphon Angkhaphonkun stehen die Bestrebungen Nonthaburis im Einklang mit der Regierungspolitik, die thailändische Identität und das Unternehmertum zu fördern und den Wert traditioneller Lebensweisen anzuerkennen. Die Lebensweise der Bevölkerung sei immer mit dem Fluss Chao Phraya und seinen vielen Kanälen verbunden, auf denen sich schwimmende Märkte befinden.

Der schwimmende Markt Sai Noi am Kanal Phra Phimol Racha in der Nähe des Wat Sai Yai im Bezirk Sai Noi ist samstags, sonntags und an Feiertagen geöffnet. Die Einwohner des Bezirks sind größtenteils Bauern und verkaufen ihre Produkte auf diesem Markt, darunter biologisches Gemüse und Obst, Snacks und Getränke. Der schwimmende Pracharat-Markt am Wat Tanot liegt am Kanal Omnont und ist ein weiterer Ort, um frische Produkte von Farmen zu kaufen. Geschäfte und Essensstände sind jeden Samstag und Sonntag geöffnet.

Der Markt am Wat Yai Sawang Arom im Stadtteil Pak Kret, der auch als Riverside Market bekannt ist, ist berühmt für Zehntausende von Fischen und für Bootsfahrten in der Nähe von Koh Kred. Es öffnet samstags und sonntags. Der Floating Market am Wat Takhian im Bang Kruai-Viertel ist täglich geöffnet und bietet verschiedene Produkte, die am Kanal und von Booten verkauft werden, wie Obst der Saison, Enteneintopf, Bootsnudeln und Kräutergetränke. Besucher machen oft Pause, um einer Statue von Luang Pu Yam Respekt zu zollen.

Der schwimmende Markt Pracharath in Suan Bua an der Soi 1 im Bezirk Bang Yai bietet jeden Samstag und Sonntag zahlreiche Köstlichkeiten. Die Geschäfte sind umgeben von einem großen Teich mit Sitzgelegenheiten zum Essen und Entspannen. Der schwimmende Markt von Bua Khwan am Wat Bua Kwan bietet an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen hochwertige und dennoch erschwingliche Produkte.