Nong Nooch eröffnet Infozentrum für Touristen

Von: Redaktion DER FARANG | 04.09.20

Das Infozentrum befindet sich am Eingang des Nong Nooch Tropical Garden. Foto: National News Bureau Of Thailand

PATTAYA: Der Nong Nooch Tropical Garden, eine beliebte Touristenattraktion in Pattaya, hat sich mit mehreren Tourismusorganisationen zusammengetan, darunter die thailändische Tourismusbehörde (TAT) und der Hotel- und Tourismusverband von Chonburi, um ein Informationszentrum für Touristen zu eröffnen

Besucher finden das Infozentrum am Eingang des Nong Nooch Tropical Garden. Es wird Touristen bei der Suche nach Hotels oder anderen Unterkünften sowie Informationen über Restaurants in Broschüren und verschiedene Touristenattraktionen in der Region Pattaya behilflich sein. Sanphet Suphabowornsathien, Berater des Präsidenten des Ostthailändischen Hotelverbandes, sagte, dies sei eine andere Form des Marketings.