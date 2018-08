Von: Redaktion DER FARANG | 30.08.18

HAT YAI: Die elfjährige Saowanee Phaetsat oder Nong Nina ist im harten Kampfsport Muay Thai unbesiegt und überlässt alle Einnahmen ihrer halbseitig gelähmten Mutter.

Das Mädchen besucht die sechste Klasse der Grundschule Ban Klong Wa in Hat Yai. Sie ist nicht nur die beste Schülerin der Klasse, sie ist auch eine versierte Boxsportlerin. Sie hat bereits 13 Kämpfe in der 42-Kilo-Klasse und anderen Divisionen hinter sich und verließ bisher jedes Mal als Siegerin den Ring. Seit ihrem fünften Lebensjahr boxt Nong Nina, die im Ring als „Nina Liam Thanawat“ angekündigt wird. Benannt nach dem Camp „Liam Thanawat“, den der stellvertretende Chef der Polizei in Hat Yai, Generalmajor Thanwat Sengsui, sponsert, berichtet „Daily News“. Trainiert wird die Schülerin von ihrem Vater Somporn Phaetsat. Nong Nina hofft, noch viele Kämpfe zu bestehen und mit den Erlösen ihrer behinderten Mutter Soraya Sareng das Leben zu erleichtern.