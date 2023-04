Von: Björn Jahner | 19.04.23

Foto: The Nation

NONG KHAI: Am 13. April 2023, dem ersten Tag von Songkran, bestiegen die Fahrgäste den ersten Zug von Kunming in der südchinesischen Provinz Yunnan in die laotische Hauptstadt Vientiane, gleich hinter der Grenze zu Nong Khai.

Nong Khai und die benachbarten nordöstlichen Provinzen werden davon profitieren, nachdem die Hochgeschwindigkeitsbahn zwischen Laos und China pünktlich zu Songkran den grenzüberschreitenden Personenverkehr aufgenommen hat.

Es wird erwartet, dass die neue High-Speed-Verbindung zwischen China und Thailand einen Zustrom von Touristen und Investitionen nach Nong Khai und die umliegenden Provinzen bringen wird.

Jiranan Sakuntangkoon, ein Berater der Nong Khai Tourism Association, erklärte, dass viele Touristen es vorziehen, in Nong Khai zu übernachten, bevor sie ihre Reise ins 20 Kilometer entfernte Vientiane fortsetzen.

Monnipa Kowitthasiri-kul, Präsident der Handelskammer von Nong Khai, hofft, dass chinesische Touristen, die nach Laos reisen, auch nach Nong Khai und in andere Provinzen im Nordosten Thailands weiterreisen werden.

Der Handel in Nong Khai hat bereits von den Eisenbahnfrachtdiensten zwischen Laos und China profitiert, die dazu beigetragen haben, die Beschäftigung und neue Geschäftsmöglichkeiten in der Region zu fördern.

Es wird erwartet, dass der zusätzliche Personenverkehr noch mehr Investitionen nach Nong Khai lockt und die thailändische Regierung dazu veranlasst, die dortige Infrastruktur zu verbessern, um den wirtschaftlichen Aufschwung zu unterstützen.

Die 1.000 Kilometer lange Bahnstrecke wurde im Dezember 2021 fertiggestellt, aber aufgrund der strengen chinesischen Null-Covid-Maßnahmen war der Verkehr bis zu diesem Monat auf den Güterverkehr beschränkt.

Die Hochgeschwindigkeitsstrecke hat eine neue Transportroute von Thailand zum riesigen Markt der Volksrepublik eröffnet. In der Vergangenheit war der Warentransport zwischen China, Laos und Thailand aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse sehr zeitaufwändig. Mit der Laos-China-Eisenbahn konnte die Reisezeit jedoch auf 10 Stunden verkürzt werden, was dem Transport von verderblichen Waren wie Obst und anderen Lebensmitteln zugutekommt.

Der Tourismusberater von Nong Khai sagte, dass die Eisenbahn eine Brücke sei, die die Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen Thailand, Laos und China fördere. Auf der neuen Strecke werden täglich ein Zug Kunming–Vientiane und ein Zug Vientiane–Kunming verkehren. Fahrkarten für die erste Klasse für die gesamte 10,5-stündige Fahrt kosten 760 Yuan (110 $ oder 3.780 Baht), während die Fahrkarten für die zweite Klasse 470 Yuan (68 $) kosten.

Die Hochgeschwindigkeitsstrecke Laos-China soll schließlich durch Thailand bis nach Singapur führen und ist Teil des Pekinger Projekts „Belt and Road“, das China mit dem Rest Südostasiens verbinden soll.