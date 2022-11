Nominierungen für Europäischen Filmpreis werden veröffentlicht

Von: Redaktion (dpa) | 07.11.22

BERLIN: Die Europäische Filmakademie will am Dienstag (10.00 Uhr) bekanntgeben, wer in diesem Jahr Chancen auf den Europäischen Filmpreis hat.

Die Nominierungen sollen per Mitteilung verkündet werden. In eine erste Vorauswahl haben es unter anderem «Im Westen nichts Neues» von Regisseur Edward Berger, «Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush» von Andreas Dresen, «Parallele Mütter» von Pedro Almodóvar und «Triangle of Sadness» von Ruben Östlund geschafft. Nun entscheidet sich, welche Filme eine Runde weiter kommen. Der Europäische Filmpreis soll dann im Dezember im isländischen Reykjavik verliehen werden.