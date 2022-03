Foto: The Nation

BANGKOK: Das Kabinett hat am Dienstag einen Antrag des Ministeriums für natürliche Ressourcen und Umwelt gebilligt, in dem vorgeschlagen wird, drei weitere Nationalparks in die Liste der Asean Heritage Parks aufzunehmen, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Traisulee Traisoranakul der Presse mit.

Es handelt sich um den Phu Kradueng National Park in der Provinz Loei, das Phu Khiew Wildlife Sanctuary und den Namnao National Park in Phetchabun.

Khun Traisuree folgend wird das Amt für Naturressourcen und Umweltpolitik und -planung die erforderlichen Unterlagen beim Asean Centre for Biodiversity einreichen, das als Sekretariat des Asean Heritage Parks Programme fungiert.

Der Phu-Kradueng-Nationalpark befindet sich in der Phetchabun-Gebirgskette, die zu mehr als 98 Prozent aus Naturwald besteht. Er beherbergt eine seltene Flora und Fauna sowie geschützte Wildtiere, darunter der Serow, das Javanische Schuppentier und die Langschildkröte.

Das Phu Khiew Wildlife Sanctuary und der Namnao National Park sind zu mehr als 96 Prozent bewaldet und weisen eine große geografische Vielfalt und Höhlensysteme auf. Sie beherbergen seltene Blumen und geschützte Tiere, darunter die Marmorkatze, den Serow, den Indischen Schweinehirsch und den Nebelparder.

Thailand verfügt derzeit über sieben Asean Heritage Parks: Khao Yai National Park, Tarutao National Park, Mu Koh Surin-Mu Koh Similan-Ao Phang Nga National Parks, Kaeng Krachan Forest Complex, Hat Chao Mai National Park-Mu Koh Libong Non-Hunting Area, Mu Koh Ang Thong National Park und Khao Sok National Park.