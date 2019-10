Nok Air überprüft Boeing 737 auf Risse

BANGKOK: Techniker der Billigairline Nok Air haben bereits die Prüfung einer Boeing 737 auf Risse abgeschlossen.

Wutthiphum Jurangkul, CEO von Nok Air, teilte am Mittwoch mit, dass nur eines der 22 Flugzeuge in der Flotte der Fluggesellschaft gemäß der Richtlinie der US Federal Aviation Administration (FAA) inspiziert werden musste. Das Flugzeug ist eines von 14 Maschinen der Boeing 737-800-Serie. In dem Bericht der „Bangkok Post“ wurde nicht mitgeteilt, ob Risse gefunden wurden.



Laut der FAA wurden in bestimmten Modellen des Flugzeugs Boeing 737 Risse entdeckt. Deshalb hatte die thailändische Zivilluftfahrtbehörde Nok Air angewiesen, die Maschine zu überprüfen. Die FAA hatte am 3. Oktober Inspektionen für Flugzeuge der Serien Boeing 737-600, -700, -700C, -800, -900 und -900ER vorgeschrieben. Die Anweisung wurde erlassen, nachdem bestimmte Boeing-Flugzeuge der Serie Risse auf der linken und rechten Seite der mit den Tragflächen verbundenen Rumpfbereiche hatten.