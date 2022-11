CHIANG MAI: Nok Air hat am Sonntag überraschend die Verbindung Chiang Mai–Mae Hong Son aufgrund geringer Passagierzahlen und unzureichender Flugzeuge eingestellt. Die Billigfluggesellschaft will stattdessen die profitablere Strecke zwischen Chiang Mai und Udon Thani (Isaan) bedienen, teilte das Department of Airports (DOA) mit.

Das Ministerium gab diesen Schritt nach Gesprächen mit der Fluggesellschaft sowie der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde (CAAT), dem Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AOT) und der thailändischen Luftfahrtbehörde (AeroThai) bekannt.

Nok Air hatte die Strecke Chiang Mai–Mae Hong Son erst im vergangenen Monat eröffnet, konnte aber nicht genügend Tickets verkaufen, um sie wirtschaftlich betreiben zu können.

Die Fluggesellschaft machte außerdem geltend, dass sie nicht über genügend Flugzeuge verfüge, da ihre Boeing 737-800, die am 30. Juli 2022 auf dem Flughafen Chiang Rai von der Landebahn gerutscht war, noch immer in der Reparatur sei.

Das Ministerium teilte mit, dass die CAAT am Dienstag (22. November) ein Treffen mit Nok Air, AOT und AeroThai über die Geschäftspläne abhalten wird.