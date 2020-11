BANGKOK: Die Billigfluggesellschaft Nok Air hat vom Zentralen Konkursgericht die Erlaubnis erhalten, mit dem Sanierungsprozess zu beginnen.

„Obwohl Nok Air die kumulierten Verluste reduzieren kann, hat die Fluggesellschaft unter dem Corona-Ausbruch gelitten, der unsere Flotte monatelang am Boden gehalten hat", erläutert Kasemsant Weerakun, Direktor von Nok Air. Er fügte hinzu, das Unternehmen müsse die Betriebskosten ohne die neuen Einnahmen schultern. Am 30. Juli reichte Nok Air, das Schulden in Höhe von 26 Milliarden Baht angehäuft hat, beim Konkursgericht einen Antrag auf Sanierung ein und wurde damit nach der Thai Airways International die zweite lokale Fluggesellschaft, die diesen Weg beschritt. Nok Air verfügt über Vermögenswerte in Höhe von 23 Milliarden Baht.

Im Rahmen des Konkursprozesses wurden fünf Personen und ein Unternehmen für die Erstellung des Sanierungsplans nominiert. Zu ihnen gehört der Vorstandsvorsitzende von Nok Air, Wutthiphum Jurangkool. Eine der Hauptaufgaben des Plans besteht darin, die Verträge über das Leasing und die Wartung der Flugzeuge, die 40 Prozent der Gesamtausgaben der Fluggesellschaft ausmachen, zu ändern. Laut Kasemsant ist Nok Air ein automatischer Zahlungsaufschub gewährt worden, nachdem das Gericht den Sanierungsantrag angenommen hat.

Die Fluggesellschaft führte inzwischen Gespräche mit Flugzeug-Leasinggebern, die sich in der Folge bereit erklärten, die Leasingbedingungen zu lockern, indem sie der Fluggesellschaft beispielsweise erlaubten, Mietzahlungen auf der Grundlage der Betriebsstunden des Flugzeugs zu leisten.

Das Unternehmen plant neue Routen, darunter Inlandsflüge zwischen Chiang Mai und Mae Hong Son sowie internationale Flüge in andere ASEAN-Länder wie die Philippinen sowie in den Nahen Osten. Nok Air beschäftigt 1.500 Mitarbeiter und hat alle Inlandsflüge zu 24 Destinationen wieder aufgenommen, wobei sich die Flugfrequenz auf 70 Prozent der vor der Pandemie verzeichneten Zahlen erholt hat. Alle 22 Flugzeuge der Fluggesellschaft sind seit Mitte Oktober im Einsatz.