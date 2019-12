Written by: Björn Jahner | 17/12/2019

Chinesen sind immer noch stark vertreten, jedoch nicht mehr so zahlreich wie früher. Die neue Touristengeneration aus der Volksrepublik tendiert zum unabhängigen Reisen. Foto: The Thaiger

PATTAYA: Die Auswirkungen des starken Baht-Kurses und der schwächelnden Weltwirtschaft bekommt auch Pattayas Hotelindustrie zu spüren, die sich mit einer vergleichsweise schwachen Belegungsquote konfrontiert sieht.

Nach Aussage von Pattayas stellvertretenden Gouverneur Manoj Nongyai wären die meis­ten Hotels im Seebad unter normalen Umständen während der Hochsaison komplett ausgebucht, während die derzeitige Belegungsrate lediglich 80 Prozent beträgt. Manoj führt den Rückgang der Buchungszahlen in dieser Hochsaison auf die steigende Baht-Währung zurück. So sitzt ausländischen Urlaubern das Geld nicht mehr so locker wie früher, während andere ihren Urlaub gänzlich aussetzen oder auf günstigere Ferienziele ausweichen.

Gemäß einer Studie ist Pattaya für viele ausländische Urlauber in Thailand die erste Destination nach ihrer Ankunft, in der sie übernachten, bevor sie weiter zu den Inselparadiesen der Ostküste wie Koh Samet reisen oder nach Bangkok, um den Rückflug anzutreten.

Geändertes Reiseverhalten

Die schwache Auslastung der Hotels ist jedoch auch im Wandel des Reiseverhaltens begründet, insbesondere bei chinesischen Touristen. So ist die neue Generation von Touristen aus der Volksrepublik um einiges emanzipierter als die Gruppenreisenden der Vergangenheit, die den Chinesentourismus in Pattaya für lange Zeit prägten und den Hotels in der Touristenmetropole stets eine hohe Auslastung bescherten. Doch besonders unter jungen Chinesen geraten Pauschalreiseangebote zunehmend aus der Mode. Wie auch viele Urlauber anderer Nationen bevorzugen sie in kleinen Gruppen – zum Beispiel mit Freunden – zu reisen und Hotelübernachtungen unabhängig per Walk-in direkt vor Ort zu buchen. Viele nutzen zudem Angebote von Sharing Economy-Plattformen wie Airbnb, um die Übernachtungskosten niedrig zu halten.

Trotz des im Vergleich zu den Vorjahren schwachen Starts der touristischen Hochsaison zieht Pattaya weiterhin rund 450.000 Besucher pro Tag an. Die größten Touristengruppen stellen derzeit Chinesen, Inder und Russen dar.

Indischer Markt großes Potenzial

Besonders der indische Markt besitzt Manoj folgend großes Potenzial. Das Gros der indischen Touristen reist noch immer in Gruppen von 20 bis 30 Personen nach Thailand. Dies gilt insbesondere für Incentives, Junggesellenabschiede und Hochzeiten. Verschiedenen Bollywood-Produktionen, die in Pattaya gedreht wurden, ist es zu verdanken, dass die Touristenmetropole unter indischen Urlaubern an Popularität nicht eingebüßt hat. Mit durchschnittlich 10.000 Baht geben indische Touristen pro Tag doppelt so viel aus wie chinesische Urlauber (⌀ 5.000 Baht/ Tag).

Mindestpreise gegen Zero-Dollar-Masche

Im nächsten Jahr soll mit standardisierten Mindestpreisen für Gruppenreisen Preiskämpfen und minderwertigen Reiseveranstaltern entgegengewirkt werden. Besonders der sogenannten „Zero-Dollar-Masche“ soll durch das standardisierte Preissystem der Kampf angesagt werden, da sie dem Image des thailändischen Tourismus schadet. „Zero-Dollar-Touren“ sind Urlaubspakete für Chinesen. Sie buchen in der Volksrepublik einen äußerst preiswerten Thailandurlaub. Im Königreich werden sie dann in Bussen zu Geschäften und Restaurants kutschiert. Dort sollen sie ihr Geld lassen, und die Touragenturen profitieren davon. Gemäß Taweesak Wanichcharoen, Generaldirektor des Tourism Business and Guide Committee, würde man noch an einigen Details feilen, jedoch einigte man sich beim Mindestpreis für ein dreitägiges Outbound-Tour-Paket mit zwei Übernachtungen auf 1.600 bis 9.000 Baht pro Person ohne Flugticket. Bei Inbound-Tour-Paketen variieren die Mindestpreise je nach Markt und Betriebskosten der Reiseveranstalter. Die Mindestgebühr für Tour-Pakete in oder aus südostasiatischen Ländern beträgt 800 Baht pro Person und Nacht. Für Reisende aus Asien und anderen Ländern beträgt sie 1.000 Baht bzw. 1.500 Baht. Der Mindestpreis für einen eintägigen Inlands­ausflug wurde auf 300 Baht/ Person (ohne Übernachtung) und 600 Baht/ Person (mit Übernachtung) festgelegt.