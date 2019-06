BERLIN (dpa) - Für den Umgang mit den in Syrien gefangenen deutschen Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Bundesregierung bislang noch keine konkreten Pläne.



In einer Antwort der Regierung auf eine Frage der Grünen-Abgeordneten Franziska Brantner, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es: «Informelle Gespräche außerhalb des EU-Rahmens zu den Möglichkeiten der Einrichtung einer internationalen Strafgerichtsbarkeit zur Verfolgung von IS-Verbrechen haben am 2. Juli 2018 in London, am 11. September 2018 in Den Haag und am 3. Juni 21019 in Stockholm stattgefunden.» Daran teilgenommen hätten mehrere EU-Mitgliedstaaten sowie mit der Europäischen Union assoziierte Staaten, die von dem Problem betroffen seien, außerdem Vertreter zuständiger EU-Institutionen und Gremien der Vereinten Nationen.

US-Präsident Donald Trump hatte Deutschland und andere europäische Staaten dazu aufgerufen, Hunderte gefangene IS-Kämpfer zurückzunehmen. Die meisten von ihnen werden im Norden Syriens von kurdischen Gruppen festgehalten.

Der Antwort zufolge hat es Gespräche mit Staaten, die als Standorte für einen Strafgerichtshof infrage kommen könnten, bislang noch nicht gegeben. Als mögliche Gerichtssitze waren bisher unter anderem das arabische Golfemirat Katar und der Irak im Gespräch. Erschwert wird die Suche nach einem passenden Ort auch dadurch, dass ein Verzicht auf die Verhängung der Todesstrafe garantiert werden muss. Der Irak hatte bereits mutmaßliche französische IS-Kämpfer zum Tode verurteilt.

Brantner sieht Deutschland grundsätzlich erst einmal selbst in der Pflicht, wenn es um eigene Staatsbürger geht. Diese könnten nicht einfach irgendwann, irgendwie, irgendwo hin abgeschoben werden, erklärte die Bundestagsabgeordnete. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sei dafür zuständig, «eine zügige, praktikable menschenrechtsbasierte Lösung» zu finden, die auch deutsche Sicherheitsinteressen berücksichtige.