KRABI: Obwohl die Arbeiten an der Umgestaltung der Maya-Bucht mit einem Anleger fast abgeschlossen sind, will das Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation das Touristenziel noch nicht freigeben. Lokale Behörden drängen auf eine Wiedereröffnung, von der sie einen touristischen Aufschwung in Coronazeiten erwarten.

Die Bucht ist seit 2018 geschlossen, weil eine Besucherpause für die Erholung des Meereslebens unerlässlich war. Die Maya Bay auf der unbewohnten Insel Phi Phi Leh musste vor der Schließung täglich mit Tausenden von vor allem ausländischen Urlaubern fertig werden, nachdem sie durch den Leonardo-di-Caprio-Film „The Beach" 1999 zu internationalem Ruhm gelangte. Die Besucherzahlen erreichten im Jahr 2017 einen Höchststand von fast 5.000 Besuchern pro Tag.

Das Ministerium für Nationale Ressourcen und Umwelt will das berühmte Touristenziel erst wieder für Besucher freigeben, wenn ein Upgrade der Einrichtungen abgeschlossen ist und ein angemessenes System zur Verwaltung begrenzter Touristenzahlen vorhanden ist. Laut Prayoon Pongpan, Leiter des Nationalparks Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi, steht die Überholung der Infrastruktur der winzigen Insel kurz vor dem Abschluss. Das Projekt beinhaltet einen neuen Anlegesteg in der Loh Samah Bay, auf der anderen Seite der Maya Bay. Der Steg soll bis Mai fertiggestellt werden.

Thon Thamrongnawasawat von der Fakultät für Fischerei an der Kasetsart-Universität besteht darauf, dass der einzige Zugang zur Maya Bay über den neuen Steg bei Loh Samah erfolgen muss, wenn sich die Korallenriffe in diesem Gebiet weiter erholen sollen. Wenn nicht, warnt er, wären alle Bemühungen der letzten zwei Jahre umsonst gewesen.