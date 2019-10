NEW YORK (dpa) - Für Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad ist der Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat mit der Tötung des IS-Chefs Abu Bakr al-Bagdadi noch nicht beeendet. «Wir wollen nicht nur sehen, dass Bagdadi getötet wird. Wir wollen Gerechtigkeit sehen», sagte Murad am Mittwoch am Rande einer Veranstaltung bei den Vereinten Nationen in New York.

«Es war nicht nur Bagdadi. Wir müssen wissen, dass es Tausende IS-(Kämpfer) wie Bagdadi gibt. Und sie sind bereit zu tun, was er getan hat und sie haben es bereits getan», so Murad weiter. Es gehe darum, auch diese Tausenden anderen Dschihadisten zur Rechenschaft zu ziehen. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag verkündet, dass der Anführer des IS bei einer Spezialoperation des US-Militärs gestorben sei.

Die Jesidin Murad erhielt 2018 zusammen mit dem kongolesischen Arzt Denis Mukwege den Nobelpreis für ihren Kampf gegen sexuelle Gewalt als Kriegswaffe. Beide waren am Mittwoch anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des UN-Mandats zur Verhinderung von sexueller Gewalt in Konflikten im Hauptquartier der Vereinten Nationen zu Gast.

Murad selbst wurde wie Tausende weitere Jesiden im Irak Opfer der IS-Terrorgruppe. Die heute 26-Jährige wurde auf einem Sklavenmarkt verkauft. Ihrem zweiten «Besitzer» entfloh sie beim Kauf einer Burka. Murad verbrachte mehrere Jahre in Baden-Württemberg, wo rund 1.000 Jesidinnen aus dem Nordirak Schutz gefunden haben, und macht seit Jahren unermüdlich auf das Schicksal ihrer Leidensgenossinen aufmerksam.