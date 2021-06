NobelpreistrÃ¤ger und Vater der MRI-Technologie: Richard Ernst ist tot

WINTERTHUR: Der Schweizer Chemie-Nobelpreisträger Richard Ernst ist tot. Der Forscher hatte die Auszeichnung 1991 für seinen wichtigen Forschungsbeitrag zur Kernspinresonanzspektroskopie erhalten. Er starb am Freitag im Alter von 87 Jahren, wie seine Familie auf seiner Website mitteilte. Er lebte zuletzt in einem Pflegeheim in seiner Geburtsstadt Winterthur.

Die von Ernst entwickelten Methoden trugen dazu bei, die Empfindlichkeit und Auflösung von Analysegeräten dramatisch zu erhöhen. Seine Forschungen bildeten die Grundlage für die moderne Magnetresonanztomographie (MRI), mit denen Gewebe und Organe von Patienten ohne schädliche Röntgenstrahlen untersucht werden können.