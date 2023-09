Von: Björn Jahner | 04.09.23

Mae Mali feiert am Wochenende ihren 58. Geburtstag. Foto: The Nation

SI RACHA: Der Khao Kheow Open Zoo im Bezirk Si Racha in der Provinz Chonburi bereitet sich auf die Feierlichkeiten zum 58. Geburtstag von Mae Mali, dem ältesten Flusspferd Thailands, vor, die von Freitag bis Sonntag (8.-10. September) stattfinden werden.

Wie Zoodirektor Tawin Rattanawongsawat am Sonntag (3. September 2023) mitteilte, wird Mae Mali am Freitag eine nilpferdgroße Torte serviert, die mit ihrem Lieblingsgemüse und -obst wie Wassermelone, Karotte, Süßkartoffel und Drachenfrucht gefüllt ist.

Das Geburtstagswochenende im Zoo wird ein Riesenspaß! Foto: The Nation

Während der dreitägigen Veranstaltung werden zahlreiche Aktivitäten organisiert, wie z. B. eine Ausstellung über Mae Malis Geschichte, Spiele und vieles mehr.

Thailand erhielt Mae Mali aus dem Zoo Tilburg in den Niederlanden, als sie am 8. Juni 1967 ein Jahr alt war. Sie wurde im Dusit Zoo in Bangkok gepflegt, bevor dieser am 30. September 2018 geschlossen wurde. Mae Mali wurde am 18. Dezember 2018 in den Khao Kheow Open Zoo (Karte) umgesiedelt.

Mehr erfahren Sie unter Khao Kheow Open Zoo auf Facebook.