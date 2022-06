Touristen zwischen Bars, Geschäften und Restaurants auf der Bangla Road in Patong Beach im Jahr 2019. Foto: picture alliance/Bildagentur-online/schulz-mcphot

PHUKET: Beamte der Stadtverwaltung Phuket haben am Montag (13. Juni 2022) in den Abendstunden Vergnügungsstätten in Phuket-Stadt inspiziert, nachdem diese gesetzlich bis Mitternacht geöffnet sein dürfen.



Die Kontrollen in 11 Vergnügungslokalen in Phuket-Stadt fanden zwischen 20.30 und 22.00 Uhr statt. Sie wurden von den leitenden Verwaltungsbeamten von Mueang Phuket – Chongmas Sakunpradit und Danai Jaikeng – sowie von Beamten der Polizeistation in Phuket-Stadt angeführt.



Der Gouverneur von Phuket hatte am 31. Mai 2022 eine neue Verordnung erlassen, die es den Vergnügungsstätten nun offiziell erlaubt, bis Mitternacht zu öffnen.



Der Bezirksleiter von Mueang Phuket Suwit Suriyawong sagte gegenüber der Presse: „Die Kontrollen sollen sicherstellen, dass die Vergnügungsstätten die Maßnahmen zur öffentlichen Gesundheit und die Regeln für Vergnügungsstätten strikt befolgen. Dazu gehören auch verschiedene Covid-19-bezogene Präventionsmaßnahmen.“



„Die meisten der kontrollierten Betriebe haben sich an die Gesundheitsvorschriften und an die Auflagen für Vergnügungsstätten gehalten“, betonte Khun Suwit.



Die Razzien in Vergnügungsstätten erfolgen auf Phuket in regelmäßigen Abständen, weil die Behörden befürchten, dass die Wiedereröffnung des Nachtlebens neue Covid-19-Ausbrüche verursachen könnte.



Die Realität zeigt jedoch auf, dass trotz der Wiederinbetriebnahme der Nachtleben-Industrie die Zahl der täglichen Neuinfektionen weiter rückläufig ist.