Geschlossene Clubs und Geschäfte in Pattayas Walking Street. Foto: Jahner

BANGKOK: Auf seiner wöchentlichen Sitzung am Freitag zur Neubewertung der Covid-19-Situation merkte das „Center for Covid-19 Situation Administration“ (CCSA) der Regierung an, dass ihm die Notwendigkeit der Wiedereröffnung weiterer Branchen – u.a. das Nachtleben – bewusst sei.

Ohne einen neuen Termin für die Wiedereröffnung von Bars, Nachtclubs und Diskotheken zu nennen, rief das CCSA die Nightlife-Branche auf, sich auf die Wiedereröffnung vorzubereiten. Voraussetzung für die Wiedereröffnung sei nach Aussage des CCSA die Zertifizierung der Nachtleben-Betriebe mit dem SHA-Siegel der „Amazing Thailand Safety & Health Administration“ (SHA), die ein „Covid-freies Umfeld“ voraussetzt, das regelmäßige Reinigungsmaßnahmen, vollständig gegen Covid-19 geimpftes Personal und die regelmäßige Durchführung von Antigenschnelltests (ATKs) für alle Angestellten umfasst.