BANGKOK: Die Immigration hat einen Nigerianer festgenommen, der sich zwei Jahre illegal im Königreich aufgehalten hat und im Besitz von Kokain war.

Der 31-Jährige war vor zwei Jahren illegal nach Thailand eingereist und wurde jetzt im Bangkoker Stadtteil Suan Luang festgesetzt, als er in seinen Toyota Vios stieg. In dem Auto fanden die Beamten 10 Gramm Kokain in Form von 12 Tabletten in kleinen durchsichtigen, wieder verschließbaren Plastikbeuteln, die sich in einem unter dem Lenkrad versteckten Beutel befanden. Bei Durchsuchung seines Zimmers stellte die Immigration fest, dass er keinen Reisepass besaß. Als Beweismittel für den Drogenhandel wurde ein Kasikorn-Bankbuch sichergestellt. Der Verhaftete gab an, das Rauschgift von einem Landsmann erhalten zu haben. Gemäß Polizei soll dieser eine große Rolle in einem Drogennetzwerk spielen, in das zahlreiche Ausländer verwickelt sind.