BANGKOK: Drei Nigerianer und eine thailändische Frau wurden bei mehreren Einsätzen mit insgesamt über 100 Gramm Kokain verhaftet.

Auf dem Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi konfiszierte die Polizei ein Päckchen aus Brasilien mit 75 Gramm Kokain. Beamte des Rauschgiftdezernats gaben sich als Zusteller aus und nahmen in einem Condominium an der Soi Raewadee einen 40 Jahre alten Nigerianer fest. Der Verhaftete kooperierte mit der Polizei, die wenig später einen 34-jährigen Landsmann festnahm. Das Rauschgift war für ihn gedacht. Im zweiten Fall setzten Beamte in einem Apartment in Samut Prakan einen 38 Jahre alten Nigerianer und eine Thai fest. Sie waren im Besitz von 38,22 Gramm Kokain..