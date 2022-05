Von: Björn Jahner | 17.05.22

TRAT: Reisende, die diese Woche Koh Chang besuchen möchten, sollten zusätzliche Reisezeit einplanen, weil aufgrund des vorherrschenden Niedrigwasserstands nur wenige Fähren zwischen dem Festland und der Insel im östlichen Golf von Thailand eingesetzt werden können.

Die Hafenbehörde von Trat informierte am Montag die Presse, dass während des langen Visakha-Puja-Feiertagswochenendes etwa 40.000 Reisende mit mehr als 4.000 Fahrzeugen die Koh-Chang-Fähren nutzten.

Als am Montag die Rückreisewelle einsetzte, bildete sich nach Aussage eines Beamten der Hafenbehörde am Ao-Sapparot-Pier ein 2,7 Kilometer langer Stau, da wegen des Niedrigwasserstandes nur wenige Fähren eingesetzt werden konnten. Einige Reisende sagten gegenüber der Presse, sie hätten mehr als zwei Stunden gewartet, bis sie mit der Fähre zurück zum Festland übersetzen konnten.

Der Betreiber des Koh Chang Ferry Piers in Ao Thammachat kündigte daraufhin am Montag an, dass er aufgrund Niedrigwasserstandes in dieser Woche nur drei von fünf Fähren einsetzen wird. Zwei Fähren werden zur Flotte hinzugefügt, sobald normaler Wasserstand erreicht wird, was normalerweise täglich in den Nachmittagsstunden ab 15.00 Uhr der Fall ist.

Der Fährbetreiber rief alle Reisenden auf, sich über die aktuelle Situation auf der Facebook-Seite Ferry Koh Chang zu informieren und entsprechend ihre Reise zu planen.

Die 212,94 Quadratkilometer große Insel Koh Chang in der östlichen Provinz Trat ist nach Phuket die zweitgrößte Insel Thailands und gehört zum Mu-Koh-Chang-Nationalpark. Die im östlichen Golf von Thailand gelegene Insel ist berühmt für ihre Korallenriffe, Tauchplätze und maritime Artenvielfalt.