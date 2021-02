Niedrigerer Mekong-Pegel besorgniserregend

THAILAND: Der Wasserstand des Mekong-Flusses ist auf ein besorgniserregendes Niveau gesunken, zum Teil aufgrund von Abflussbeschränkungen durch chinesische Wasserkraftwerke flussaufwärts, teilte die Mekong River Commission (MRC) am Freitag mit. Sie forderte Peking auf, alle Wasserdaten zu teilen.

Der lebenswichtige Wasserweg hat sich entlang der thailändisch-laotischen Grenze von seiner üblichen trüb-braunen Farbe Grün und Blau verfärbt - was auf flaches Wasser und niedrige Mengen an nährstoffreichen Sedimenten hinweist - teilweise aufgrund von Abflussbeschränkungen durch den Jinghong-Damm in der chinesischen Provinz Yunan. In der Erklärung der zwischenstaatlichen MRC heißt es, dass geringe Niederschläge und die Dämme am unteren Mekong und an den Nebenflüssen zum Rückgang der Pegel beigetragen haben.

„Es gab plötzliche Anstiege und Rückgänge des Wasserstandes unmittelbar flussabwärts von Jinghong und weiter hinunter nach Vientiane", berichtete Winai Wongpimool, Direktor der Abteilung für technische Unterstützung im MRC-Sekretariat. Solche Schwankungen beeinträchtigten die Fischwanderung, die Landwirtschaft und das Transportwesen, auf die fast 70 Millionen Menschen für ihren Lebensunterhalt und ihre Ernährungssicherheit angewiesen seien. „Um den Unteren-Mekong-Ländern zu helfen, die Risiken effektiver zu managen, fordert die Kommission China und die Unteren-Mekong-Länder auf, uns ihre Wasserabgabepläne mitzuteilen", fügte Winai hinzu. Es könnten normale Bedingungen wiederhergestellt werden, wenn große Wassermengen aus den Stauseen der chinesischen Staudämme freigegeben würden.

Der von den USA finanzierte Mekong Dam Monitor, der mit Hilfe von Satellitendaten die Wasserstände verfolgt, hat im Februar tägliche Schwankungen bei den Wasserabgaben aus dem chinesischen Jinghong-Damm festgestellt. China hat sich letztes Jahr verpflichtet, die Daten seiner Dämme den MRC-Mitgliedsländern Laos, Thailand, Kambodscha und Vietnam mitzuteilen. Im Januar informierte Peking seine Nachbarn, dass seine Staudämme die Reservoirs füllen würden und der Abfluss am 25. Januar wieder in den normalen Betriebszustand versetzt werde. Der Abflusspegel am Jinghong-Damm lag Anfang Januar bei 785 Kubikmetern pro Sekunde, bevor er Mitte Januar auf 1.400 Kubikmeter pro Sekunde anstieg, so die MRC. Der Pegel sank jedoch im Februar wieder und lag am Donnerstag bei 800 Kubikmetern pro Sekunde.