Von: Redaktion DER FARANG | 12.12.20

BANGKOK: Die Behörde für Verbrauchssteuer prüft eine Umstrukturierung der gesamten Kfz-Steuer, um die Nutzung von Elektrofahrzeugen (EVs) zu fördern und den Verbrauch von fossilen Brennstoffen in Thailand zu reduzieren.

Abgesehen von der Verbrauchssteuerpolitik gibt es noch andere Faktoren, die den Absatz von EV-Fahrzeugen in Thailand forcieren könnten. Zu diesen Faktoren gehören der Verkaufspreis und die Abschreibungskosten von EV-Fahrzeugen, die beide höher sind als bei Autos mit Verbrennungsmotor. Laut dem Generaldirektor der Behörde, Lavaron Sangsnit, könnte die Regierung Gelder aus dem Energy Conservation and Promotion Fund verwenden, um die Verkaufspreise von EV-Fahrzeugen zu subventionieren. Investitionen in die Infrastruktur, um die Nutzung von EV-Autos zu erleichtern, seien ebenfalls entscheidend, wie z.B. Stromnetz und Ladestationen.

Die derzeitige Verbrauchssteuer für Elektrofahrzeuge beträgt 8 Prozent. Für EV-Fahrzeuge, deren Hersteller eine Investitionsförderung vom Board of Investment (BoI) erhalten haben, gilt jedoch ein Verbrauchssteuersatz von 2 Prozent. Im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2022 beträgt im Rahmen einer Investitionsförderung des BoI ein Steuersatz von 0 Prozent.

Die Verbrauchssteuerstruktur ist in vier Fahrzeugkategorien eingeteilt: Pkws mit Sitzplätzen für nicht mehr als 10 Personen; Pick-ups, Double Cabs und Space Cabs; Öko-Autos und Fahrzeuge, die E85- und B10-Kraftstoffe verwenden; und EVs. Die Struktur der Kfz-Steuer basiert auf den Kohlendioxid-Emissionswerten (CO2).

Die Autohersteller wünschen sich von der Regierung Klarheit über die steuerliche Förderung von Öko-Autos, da diese im Jahr 2025 ausläuft. Sie wollen wissen, ob die Regierung weiterhin Öko-Autos unterstützt und welche Kategorie von Fahrzeugen unter diesen Steueranreiz fallen würde.