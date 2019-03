Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.19

BANGKOK: Hyundai bietet in Thailand seinen Elektrowagen Ioniq Electric an. Der Koreaner gehört bei 1,749 Millionen Baht im Gegensatz zum Tesla zu den bezahlbaren Alternativen in Sachen Elektroautofahren.

Die Reichweite ist allerdings mit vom Hersteller angegebenen 280 Kilometern zu niedrig. Die Höchstgeschwindigkeit von 165 km/h erreicht der Hyundai dabei müheloser, als es seine nominell niedrige Leis­tung erwarten lässt. Das Fahrzeug hat 120 PS und eine 28 kwh-Batterie. In 10,2 Sekunden erreicht der Wagen Tempo 100.