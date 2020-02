Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.20

Die Redaktion erhielt mehrere Zuschriften zum Artikel „Kostenfalle: Banküberweisung nach Thailand“ (FA02/2020):

Seit mehreren Monaten überweise ich monatlich zwei- bis dreimal Geld auf Bankkonten in Thailand. Dazu benutze ich „TransferWise“. Man weiß den genauen Wechselkurs im Voraus, die Kosten sind tief und das Geld kommt oft schon am nächsten Tag an. Ich hatte bisher noch nie Probleme damit und schätze diesen Dienst sehr!

Peter Furer

Die im Magazin veröffentlichten Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. DER FARANG behält sich darüber hinaus Sinn wahrende Kürzungen vor. Es werden nur Leserbriefe mit Namensnennung veröffentlicht!