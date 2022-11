Niederlande und Senegal erreichen WM-Achtelfinale

AL-RAJJAN/AL-CHAUR: Die Niederlande und der Senegal haben das Achtelfinale bei der Fußball-WM in Katar erreicht. Das Oranje-Team von Trainer Louis van Gaal sicherte sich am Dienstag mit einem 2:0 (1:0) über Katar den Sieg in Gruppe A und fügte dem Gastgeber die dritte Niederlage im dritten Vorrunden-Spiel zu. Der Senegal bezwang im direkten Duell um einen Platz in der K.o.-Runde Ecuador mit 2:1 (1:0) und steht zum zweiten Mal nach 2002 unter den besten 16 Teams bei einer Weltmeisterschaft.

Für die Niederlande trafen Cody Gakpo (26. Minute) vor 66.784 Zuschauern in Al-Chaur mit seinem dritten Turniertreffer und Frenkie de Jong (49.). Katar beendete sein Heimturnier mit nur einem geschossenen Tor und ohne Punkt und ist damit der schwächste Gastgeber der WM-Geschichte.

Auch ohne den verletzt bei der WM fehlenden Top-Star Sadio Mané entschied der Senegal das entscheidende Gruppenspiel für sich. Ismaila Sarr verwandelte einen Foulelfmeter (44. Minute), den Bayer Leverkusens Piero Hincapie durch ungestümes Einsteigen verursacht hatte. Zudem traf Kapitän Kalidou Koulibaly (70.) vor 44.569 Zuschauern in Al-Rajjan nur 152 Sekunden nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Moises Caicedo (68.).