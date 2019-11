Niederlande legen gegen Urteil zu IS-Kindern Berufung ein

DEN HAAG (dpa) - Die Regierung in Den Haag geht gegen ein Gerichtsurteil vor, das von ihr die Rückholung von 56 Kindern von niederländischen IS-Frauen aus Syrien verlangt.



Dagegen werde Berufung eingelegt, teilten Justizminister Ferd Grapperhaus und Außenminister Stef Blok am Dienstag mit. Zur Begründung erklärten sie nach Angaben der niederländischen Nachrichtenagentur ANP, das am Montag verkündete Urteil eines Gerichts in Den Haag werfe Fragen auf, die möglicherweise nicht genügend berücksichtigt worden seien - darunter zu den Folgen für die internationalen Beziehungen.

Ungeachtet der Berufung wolle die Regierung aber Vorbereitungen für eine eventuelle Umsetzung des Urteils treffen. Das Gericht hatte erklärt, die Regierung müsse alles in ihren Kräften Stehende tun, um die Heimkehr der Kinder zu ermöglichen. Sie seien in kurdischen Gefangenenlagern in Nordsyrien schuldlos erbärmlichen Zuständen ausgesetzt.

Sollten die Kurden die 56 Kinder nur mit ihren 23 Müttern ziehen lassen, müssten die Niederlande auch sie aufnehmen. Rechtsanwälte dieser Frauen mutmaßlicher IS-Terroristen hatten dagegen geklagt, dass Den Haag deren Rückholung verweigert. Die Regierung erklärte, die Frauen seien potenziell eine Gefahr für die Sicherheit in den Niederlanden. Die Rückholung von IS-Kämpfern lehnt Den Haag grundsätzlich ab.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angesichts geplanter EU-Sanktionen damit gedroht, mehr IS-Anhänger nach Europa zu schicken. Nach seinen Angaben sitzen derzeit mehr als 1000 IS-Anhänger in türkischen Gefängnissen, darunter 737 ausländische Staatsbürger. Die von der Kurdenmiliz YPG geführten Syrischen Demokratischen Kräfte SDF bewachen in Nordsyrien Tausende IS-Gefangene.