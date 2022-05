Niederlagen für deutsche Badminton-Teams

Von: Redaktion (dpa) | 09.05.22

Max Weisskirchen aus Deutschland in Aktion gegen Chou Tuen Chen aus Taipeh (nicht im Bild) während ihres Herreneinzelspiels am zweiten Spieltag der BWF Thomas and Uber Cup Finals 2022 in der Impact Arena in Nonthaburi. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Die Männer und Frauen des Deutschen Badminton Verbandes (DBV) sind am Sonntag in Bangkok jeweils mit deutlichen Niederlagen in die Mannschafts-Weltmeisterschaften gestartet.



Die deutschen Herren unterlagen im ersten Gruppenspiel mit 0:5 gegen Indien. Die deutschen Frauen verloren ebenfalls mit 0:5 gegen Titelaspirant Japan.

Die deutschen Männer treffen nun an diesem Montag auf Taiwan, die Frauen-Auswahl muss am Dienstag gegen Indonesien zum zweiten Gruppenspiel antreten. Beide deutsche Teams haben sich zum elften Mal in Folge für die WM der besten 16 Mannschaften der Welt qualifiziert.