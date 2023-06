Von: Björn Jahner | 26.06.23

PATTAYA: Solange Dekker holte sich am Samstag (24. Juni 2023) den Titel der „Miss International Queen 2023“ bei einem renommierten Transgender-Schönheitswettbewerb in Pattaya an der Ostküste des Landes, der als der weltweit größte und angesehenste gilt.

Die Niederlande schrieb Geschichte, als sie sich gegen 22 Teilnehmerinnen durchsetzte und zum ersten Mal den Titel holte. Dicht gefolgt von Singapur und den Vereinigten Staaten, die den zweiten bzw. dritten Platz belegten. „Glaubt an euch selbst, um alles zu erreichen, was ihr wollt, denn ihr seid der Held eurer eigenen Geschichte“, sagte Dekker bei ihrer Krönung.

„Miss International Queen“ gehört zu den angesehensten Transgender-Wahlen der Welt. Foto: epa/Rungroj Yongrit

Der Wettbewerb bietet den Kandidatinnen eine Plattform, um sich für die nationale Politik ihres Landes im Bereich der Geschlechterrechte einzusetzen, erklärte Alisa Phanthusak, die Geschäftsführerin der Miss Tiffany Show in Pattaya und Organisatorin des Schönheitswettbewerbs „Miss Tiffany International Queen“.

Fantasievolle Kostüme sind fester Bestandteil des Showprogramms. Foto: epa/Rungroj Yongrit

Der Wettbewerb wurde vor 17 Jahren mit dem Ziel initiiert, die Akzeptanz von Transgender-Frauen in der Gesellschaft zu fördern, und vereint Menschen aus der ganzen Welt, die sich als Transgender identifizieren.