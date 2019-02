Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.19

DEN HAAG/EMDEN (dpa) - Gut einen Monat nach der Havarie des Containerschiffes «MSC Zoe» in der Nordsee kommen die Bergungsarbeiten gut voran.

Die Erforschung mit Sonargeräten vor der Emsmündung sowie nördlich der niederländischen Insel Terschelling sind abgeschlossen. Alle Objekte auf dem Meeresboden seien verortet, teilte das niederländische Ministerium für Verkehr und Wasserwirtschaft in Den Haag auf dpa-Anfrage mit. In der Fahrrinne der Ems seien keine Container gefunden worden, sagte ein Behördensprecher im ostfriesischen Emden.

Der Frachter hatte am 2. Januar auf dem Weg nach Bremerhaven fast 300 Container verloren. Das deutsche Havariekommando in Cuxhaven geht von 286 Containern aus, darunter zwei mit gefährlichen Stoffen wie giftigen Chemikalien und Batterien.

Diese beiden Boxen wurden bisher nicht geortet. Auch Greenpeace-Taucher hatten danach vergeblich gesucht. Fast 450 Container aus beschädigten Boxenreihen waren nach Einlaufen des Schiffes in Bremerhaven von Bord gebracht worden. Der Frachter war dort nach der Reparatur Mitte Januar wieder ausgelaufen.

Die meisten Container brachen nach dem Sturz im Wasser auseinander. Das sei erwartet worden, sagte ein Sprecher des Ministeriums in Den Haag: «Der Fall der Container vom Schiff auf den Meeresboden ist mit einem Sturz vom 12. Stock eines Hochhauses vergleichbar.» In der Folge war tonnenweise Müll an die Strände der ostfriesischen Inseln (Nordwestdeutschland) angespült worden, darunter Kriegsspielzeug, Plastikschrott und Verpackungsreste.

Die in Genf ansässige Reederei ist für die Bergung verantwortlich und trägt auch die Kosten. An der Aktion sind auch Schiffe der niederländischen Marine und der Küstenwache beteiligt sowie Fischerboote zum Aufsammeln von Müll aus dem Wasser. Bei stürmischer See und einer Wellenhöhe von zwei Metern werden die Arbeiten unterbrochen.