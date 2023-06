Von: Björn Jahner | 16.06.23

PATTAYA: Die Polizei führte am Freitag (16. Juni 2023) in den frühen Morgenstunden erneut eine Nachtclub-Razzia durch, die sich speziell gegen ausländische Overstayer und Drogenkonsumenten richtete. Die Beamten fanden jedoch nichts Illegales.

Pattayas Polizeichef Pol. Col. Thanapong Phothi schickte um 01.00 Uhr morgens über 50 Beamte zum „Ying Club“ an der Pattaya Third Road. Die Ermittler sollten sicherstellen, dass alle ausländischen Besucher ein gültiges Visum hatten und alle Gäste des Nachtclubs drogenfrei waren, so Pol. Col. Thanapong.

Die Beamten kontrollierten die Ausweise und Pässe aller Gäste, bevor sie Drogenschnelltests durchführten. Pol. Col. Thanapong bestätigte der Presse, dass nichts Illegales gefunden wurde. Sie durchsuchten sogar die Fahrzeuge der Kunden auf der Suche nach illegalen Waffen oder Drogen, aber auch hier wurde nichts Verbotenes entdeckt.

In einem anderen Nachtclub führte die Polizei in derselben Nacht eine ähnliche Razzia durch und fand drei Drogenkonsumenten unter den Nachtschwärmern. Die Polizei erklärte, dass die Verdächtigen in ein Rehabilitationszentrum gebracht würden.