Von: Björn Jahner | 15.08.20

Wer seinen thailändischen Schatz wie in Vor-Corona-Zeiten nach Europa holen möchte, muss sich in Geduld üben. Foto: macky_ch/Adobe Stock

BANGKOK: Seit mehr als einem halben Jahr sind Tausende mit einer Thai liierten Ausländer von ihrer thailändischen Familie getrennt, nachdem im März die Grenzen im Königreich für den internationalen Reiseverkehr geschlossen wurden. Zwar wird ausländischen Ehepartnern von Thais seit Kurzem wieder die Einreise unter Voraussetzung eines 14-tägigen Aufenthaltes in einer alternativen staatlichen Quarantänestation gewährt, doch nur wenn sie eine gültige Aufenthaltsgenehmigung besitzen. Auch das Wiedersehen der Partnerin in entgegengesetzter Richtung, sprich in Europa, ist in weite Ferne gerückt, was die Nichtbewilligung der Schengen-Visa-Anträge verdeutlicht.

Mehrere E-Mails verzweifelter Deutscher, Österreicher und Schweizer, die mit einer Thailänderin verheiratet oder liiert sind, erreichten in den letzten Wochen die Redaktion. Da sie selbst aus verschiedenen Gründen nicht nach Thailand zurückkehren können, wollten sie stattdessen ihre Partnerin für einen Besuch nach Europa holen, nachdem bekanntgegeben wurde, dass die Beantragung eines

Schengen-Visums wieder möglich ist. Umso größer war die Enttäuschung, als die Anträge wegen mangelnder Rückkehrmöglichkeit abgelehnt wurden.

Nicht sichergestellte Rückkehrmöglichkeit

Die deutsche Botschaft in Bangkok bestätigt die temporäre Nichtbewilligung. Auf ihrer Webseite hat sie deshalb einen „Wichtigen Hinweis für die Beantragung von Schengen-Visa zu touristischen, geschäftlichen oder Besuchszwecken*“ veröffentlicht:

„Die Erteilung von Schengen-Visa setzt die Rückkehrmöglichkeit des Antragstellers in sein Heimatland voraus. Auch wenn manche Fluggesellschaften bereits Tickets für Flüge von Deutschland nach Thailand anbieten: Derzeit bestehen noch keine kommerziellen Flugverbindungen aus Deutschland nach Thailand und es ist ungewiss, ob bereits gebuchte Flüge wie geplant stattfinden können. Eine Rückkehrmöglichkeit nach Thailand ist damit gegenwärtig nicht sichergestellt.

Bitte beachten Sie, dass Schengen-Visaanträge im Moment noch nicht bewilligt werden können, wenn aufgrund dieser Situation in den eingereichten Anträgen keine Rückkehrwilligkeit / Rückkehrmöglichkeit festgestellt werden kann.

Die Botschaft rät Antragstellern daher, ihren Schengen-Visumantrag erst dann zu stellen, wenn wieder regulärer Flugbetrieb von Deutschland nach Thailand besteht.

Wir beobachten die Vorgaben der thailändischen Regierung dazu genau. Sobald sich Änderungen an dieser Situation ergeben, werden wir Sie über unsere Website, auf Facebook und Twitter informieren.

Die Botschaft ist sich der damit einhergehenden Schwierigkeiten für Reisewillige bewusst und bittet in dieser Ausnahmesituation um Ihr Verständnis.“ (*Quelle: https://bangkok.diplo.de/th-de/service/visa-einreise-quarantaene/2365198)

Auch wenn es schwerfällt, müssen sich somit viele durch die Coronavirus-Pandemie seit Monaten getrennte thailändisch-ausländische Paare weiter in Geduld üben, bis sie sich wieder in die Arme schließen können.