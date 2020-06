„Nicht ohne meine Maske“ in Thailand

In keinem anderen ASEAN-Nationalstaat werden die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erlassenen Richtlinien zur Corona-Prävention so diszipliniert umgesetzt wie in Thailand. Foto: epa/Diego Azubel

THAILAND: Thais tragen in der ASEAN-Region während der Corona-Krise am ehesten Nasen-Mund-Schutzmasken. Zu diesem Ergebnis kam eine Online-Umfrage des britischen Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov, die in Zusammenarbeit mit dem Institute of Global Health Innovation (IGHI) des Imperial College London durchgeführt wurde.

Zu ihrem persönlichen Verhalten zur COVID-19-Prävention befragt wurden Menschen aus sechs ASEAN-Staaten – Indonesien, Malaysia, Philippinen Singapur, Thailand und Vietnam.

Während durchschnittlich 86 Prozent aller Befragten angab, „immer“/ „häufig“ eine Gesichtsmaske zu tragen, wenn sie das Haus verlassen, ist in Thailand ein Nasen-Mund-Schutz das absolute Must-have der Corona-Krise: Fast alle Thailänder (95 Prozent) sagten, dass sie in den vergangenen sieben Tagen „immer“ / „häufig“ eine Maske getragen haben, so viele wie in keinem anderen untersuchten ASEAN-Staat.

Auch die Verwendung von Handdesinfekti­onsmitteln, neben Masken eine der wichtigsten WHO-Richtlinien, um sich selbst und andere vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen, ist in Thailand so ausgeprägt wie in keinem anderen untersuchten Land: Vier von fünf Thailänder gaben an, dass sie in den letzten sieben Tagen „immer“ / „häufig“ Handdesinfektionsgel verwendet haben.

Für die Umfrage wurden insgesamt 12.999 Erwachsene im Alter ab 18 Jahren in den sechs südostasiatischen Staaten zwischen dem 30. März und dem 27. April online interviewt.