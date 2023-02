Von: Björn Jahner | 24.02.23

BANGKOK: Laut einer landesweiten Umfrage sind die meisten kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) im Tourismusbereich nicht auf die Rückkehr ausländischer Besucher in diesem Jahr vorbereitet. Viele sagen, dass ihr Aufschwung nach der Pandemie eher von inländischen Touristen als von ausländischen Besuchern abhängt.

Das Amt für die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (Office of Small and Medium Enterprise Promotion, OSMEP) befragte 572 Geschäftsinhaber aus sechs Regionen zu ihrer Bereitschaft und zum Tourismus im Jahr 2023. Die Umfrage ergab, dass Einheimische mehr als 50 Prozent der Kunden von KMUs in der Tourismusbranche ausmachen, während 47,4 Prozent der KMUs eine bestimmte Kundengruppe in ihrer Provinz haben.

Etwa 80 Prozent der KMUs der thailändischen Tourismusbranche erwarten für dieses Jahr einen nachhaltigen Aufschwung. Die Umfrage ergab jedoch ein hohes Maß an Besorgnis über die Möglichkeit eines weiteren Covid-19-Ausbruchs, der das Geschäft beeinträchtigen könnte.

Die KMUs, die als Rückgrat der thailändischen Wirtschaft bekannt sind, hatten die Hauptlast des Covid-bedingten Zusammenbruchs der Branche zu tragen und leiden nun unter hohen Schulden und geringer Liquidität.

Die befragten KMUs zeigten sich auch unzureichend auf die Rückkehr der Touristen in diesem Jahr vorbereitet, nachdem Covid-19 und die Reisebeschränkungen die Branche drei Jahre lang stark beeinträchtigt hatten.

„Den KMUs fehlt es an Vorbereitung und sie sind besorgt über den Wettbewerb. Mehr als 60 Prozent der Geschäftsinhaber hatten keine neuen Aktionspläne. Und bei den meisten bereits durchgeführten Maßnahmen handelte es sich lediglich um Hygienemaßnahmen“, so Weerapong Malai, Direktor des Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP).

Die KMUs in der Tourismusbranche stuften ihren Grad der Dienstleistungsbereitschaft als mittel bis hoch ein. Die Umfrage ergab jedoch, dass fehlende Finanzmittel, ein Mangel an Arbeitskräften und begrenzte Sprachkenntnisse ihre Entwicklung behindern.

Die Unternehmer äußerten sich auch besorgt darüber, dass sich die Kaufkraft der Verbraucher aufgrund der hohen Kosten für Waren und Treibstoff nicht erholt.

Viele forderten die Regierung auf, dass sie Maßnahmen zur Ankurbelung der Nachfrage in der Tourismusbranche ergreifen sollte.

Die Unternehmen wünschen sich, dass die Regierung touristische Attraktionen in sekundären Zielen vermarktet, damit die Touristen gleichmäßiger über das ganze Land verteilt werden.

Die Mehrheit will auch, dass das staatliche Reisesubventionsprogramm – „We Travel Together“ –, das auf die Förderung des Inlandstourismus mit größeren Preisnachlässen abzielt, verlängert wird.