Von: Björn Jahner | 15.01.23

BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) möchte Touristen die neue „NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand Exclusive Collection“ mit digitalen Non-Fungible Tokens (NFT) vorstellen, die den legendären Muay-Thai-Kämpfer Buakaw Banchamek präsentieren.

Nithee Seeprae, stellvertretender TAT-Gouverneur für Digitalisierung, Forschung und Entwicklung, teilte der Presse mit: „Diese aufregende neue Kollektion einzigartiger thailändischer NFTs ist ein weiterer Teil von Thailands Bestreben, neue Technologien zu nutzen und ein neues 'Tourismus-Ökosystem' für eine nachhaltigere Branche zu schaffen. Wir gehen davon aus, dass die NFTs Touristen mit hoher Kaufkraft ansprechen und Touristen ins Königreich anziehen.“

Tokens fördern den Kulturtourismus

Die Einführung der „NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand Exclusive Collection“ folgt auf die „Amazing Thailand NFTs“-Initiative, bei der Touristen NFTs an fünf großen Touristenattraktionen – China Town, Wat Arun, Giant Swing und Siam Square (alle in Bangkok) – sowie in der Ancient City in Samut Prakan sammeln konnten.

Die neueste NFT-Kampagne verbindet den Tourismus mit dem immer beliebter werdenden Erbe und der Kultur des Muay Thai. Sie basiert auf der „NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand Exclusive Collection“ mit 2.000 generativen digitalen Kunstwerken rund um den Muay-Thai-Kämpfer Buakaw, die im Mai 2022 von Buakaws Banchamek Gym, SIX Network (Thailand) – einer führenden Gruppe von Blockchain- und Intermediär-Finanzplattformen – und dem MarTech-Unternehmen YDM (Thailand) entwickelt und auf den Markt gebracht wird.

Buakaw Banchamek ist ohne Frage Thailands berühmtester Muay-Thai-Meister und Kampfsportler.

Tokens sammeln und Rabatte klassieren

NFTs kann man mit Kunstobjekten wie Gemälden vergleichen, die einen individuellen Wert besitzen.

Die „NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand Exclusive Collection“, die Anfang 2023 auf den Markt kommen soll, zeigt den Muay-Thai-Kämpfer Buakaw auf einem Hintergrund, der dank einer „Travel Liquid“-Funktion so verändert werden kann, dass er Touristenattraktionen aus zehn Provinzen in ganz Thailand zeigt, darunter Chiang Mai, Chiang Rai, Sukhothai, Ranong und Chanthaburi.

Es gibt auch eine „symmetric liquid“-Funktion, die eine andere Umgestaltung und Dekoration des NFT ermöglicht.

Rabatte in über 50 Hotels

Die „NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand Exclusive Collection“ bietet Rabatte auf Übernachtungen in über 50 Hotels und Resorts in ganz Thailand, die das ganze Jahr 2023 über genutzt werden können.

Über die Facebook-Seite von Buakaw Banchamek wird es außerdem eine Aktion „Freunde werben Freunde zum Reisen“ geben, bei der NFT-Besitzer ihre Freunde einladen können, an der Aktion teilzunehmen und Reiserabatte zu gewinnen.

Weitere Informationen über die „NFT BUAKAW 1 x Amazing Thailand Exclusive Collection“ finden Sie unter www.buakaw.club/en, https://discord.com/invite/ASqMhXS8u7 und www.facebook.com/BanchamekGym. Die exklusive NFT-Kollektion kann unter https://opensea.io/collection/buakaw1 eingesehen werden.